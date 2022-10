HEARTS-FIORENTINA 0-3 E SECONDO POSTO: RIVIVI IL LIVE DI FV

90+3' - FINITAAAAAA!!! La Fiorentina vince la sua prima gara europea e si porta a quattro punti, seconda nel girone dietro il Basaksehir che non va oltre lo 0-0 a Riga e si porta a 7. Hearts a 3 e RFS a 2.

90+1 - Dodo dal fondo fa un tiro cross che va di poco oltre la traversa.

90' - Tre minuti di recupero

87' - Ultimo cambio viola con Zurkowski che prende il posto di Bonaventura.

83' - Kouame imprendibile sulla sinistra: dal fondo serve un pallone buono a Bianco che tira al volo ma la palla sbatte su una selva di gambe poi palla a Gonzalez ma l'arbitro fischia il fuorigioco.

79' - Quarto cambio viola: entra Gonzalez per Saponara. Cambi anche negli Hearts: Gary Mackay-Steven entra per Barrie McKay, Alan Forrest per Josh Ginnelly.

78' - GOOOOL GOOOL GOOOOL!!! JOVIC TORNA AL GOL!! Bravo Kouame a dargli l'occasione passandogli un pallone che il serbo doveva solo mettere in rete. Secondo gol in maglia viola dopo quello in campionato contro la Cremonese.

74' - DOPPIO CAMBIO VIOLA: Esordio per Bianco al posto di Amrabat; entra anche Dodo al posto di Biraghi, con i due terzini a piede invertito. Bianco invece va a fare l'interno e Mandragora va in cabina di regia

67' - Ancora una occasione per Luka Jovic ma il suo tiro finisce tra le braccia di Gordon.

66' - Gordon evita la debacle, prima sul tiro nello stretto di Jovic poi, sullo sviluppo dell'azione, su un tiro da fuori di Terzic.

63' - I nuovi ingressi danno coraggio agli Hearts, con Humphrys che serve il neo entrato Atkinson: Gollini para ma era fuorigioco.

60' - In uno scambio Terzic-Jovic il terzino viene spinto e si fa male al braccio: arrivano i medici ma è tutto ok!

59' - Cambio negli Hearts: Smith esce per infortunio, lo sostituisce Atkinson

56' - Jovic imprendibile per gli scozzesi e cosi fa ammonire anche Kiomourtzoglou che deve fermarlo fallosamente.

52' - Due cambi per gli Hearts: esce Shankland ed entra Humphrys, Grant viene invece sostituito da Devlin

50' - Corner di Biraghi, occasione per Kouame, che di testa spedisce alto sopra la traversa

47' - HEARTS IN 10! Jovic viene fermato fallosamente da Neilson che viene espulso perché ha interrotto una chiara occasione da gol del serbo. Pensare che il cartellino arriva dopo due occasioni (in particolare una di Halliday) buone degli scozzesi che erano entrati subito in partita con il giusto atteggiamento.

46' - PRIMO CAMBIO VIOLA: Igor non ce la fa, al suo posto entra Milenkovic!

45'+2' - FINE DEL PRIMO TEMPO. La Fiorentina nell'intervallo è avanti 2-0 grazie al gol di Mandragora che di testa al 4' ha sbloccato subito la partita e al raddoppio di Kouame al 42' con una bella rovesciata. 0-0 invece a Riga tra RFS e Basaksehir.

45' +2' - Erroraccio di Saponara che innesca Josh Ginnelly ma Gollini ci mette una pezza in angolo. Bella parata del portiere

45' - Occasione viola con Mandragora ma Gordon è bravo a bloccare

42' - KOUAME KOUAME KUOAMEEEEEEEE: CHE GOOOOOL!!!! L'ivoriano raddoppia con una bella rovesciata: è il 2-0 viola!!!!! La palla di Biraghi non viene sfruttata in mezzo da Jovic anticipato da un difensore che rimette la palla in mezzo dove Kouame segna con uno straordinario gesto atletico.

38' - Fase di stallo della gara con gli Hearts che hanno provato un paio di incursioni (sempre in fuorigioco) ma il ritmo si è molto abbassato.

31' - Passaggi un po' avventati tra Igor e Gollini con il portiere che alla fine butta la palla in tribuna.

28' - La Fiorentina ha il dominio assoluto del campo e Jovic ha ancora un'occasione ma non riesce a trovare la porta sull'azione iniziata da Kouame. Rientra anche Saponara che sembra aver recuperato dal colpo ricevuto.

26' - PRIMO CARTELLINO GIALLO! Fallaccio su Saponara di Kingsley, giustamente ammonito. L'esterno viola resta a lungo a terra con Gonzalez che va a scaldarsi. Saponara esce per farsi curare.

23' - Jovic spreca una buona occasione da gol calciando malissimo il pallone.

17' - OCCASIONE VIOLA! Igor porta palla quasi al limite poi vede lo spazio giusto e lascia partire un bel bolide, ma Gordon salva in angolo.

14' - Saponara mette a sedere tre avversari sulla sinistra ma la palla servita in mezzo viene poi messa in angolo dagli scozzesi.

13' - OCCASIONE JOVIC! Cross al centro di Biraghi dall'angolo, ci arriva il serbo ma la traiettoria della palla è alta.

8' - Gollini rischia un pasticcio al limite dell'area indeciso tra mani e piedi poi si riscatta bloccando senza problemi il colpo di testa di Michael Smith

7' - Buona occasione per Saponara che però da fuori area spreca tutto calciando troppo largo.

4' - GOOOOL GOOOOL GOOOOL FIORENTINA IN VANTAGGIO!!! E' Mandragora su preciso assist di Terzic, schierato a sorpresa sulla fascia destra come nel finale di Bergamo, a sbloccare il risultato con una bella incornata di testa

1' - INIZIA LA SFIDA! FORZA VIOLA!!

Prima della partita viene osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'Indonesia

Alle 21 fischio d'inizio di Hearts-Fiorentina, gara valida per la terza giornata del girone A di Conference League. Gli scozzesi sono secondi a quota 3 punti, la Fiorentina ultima ad un punto come il Riga. Seguite la gara minuto per minuto con la diretta testuale di Firenzeviola e gli aggiornamenti dagli inviati ad Edimburgo. Ecco le formazioni messe in campo dai due allenatori.

HEARTS (4-3-3): Gordon; Smith, Neilson, Kingsley, Cochrane; Grant, Kiomourtzoglou, Halliday; Ginnelly, Shankland, McKay. Allenatore: Neilson

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Terzic, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Kouame, Jovic, Saponara. Allenatore: Italiano