GUIDA, I precedenti: quella polemica con la Lazio...

Sarà Marco Guida a dirigere il match del Franchi tra Fiorentina e Milan. Il fischietto di Torre Annunziata è uno dei più esperti e affidabili del panorama italiano, come dimostra anche la fiducia datagli in campo internazionale (Guida ha recentemente arbitrato l’ottavo di finale di Europa League tra Ajax e Young Boys). Per quanto riguarda la Serie A, quella di domenica sarà la 160esima direzione nel massimo campionato per l’arbitro campano, che ritrova la Fiorentina per la 18esima volta: nei 17 precedenti 6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte per i gigliati.

L’ultima volta che la Fiorentina e Guida si sono incrociati è stato nel luglio 2020, quando i viola guidati allora da Iachini espugnarono il Via del Mare di Lecce con risultato di 3-1 (reti di Cutrone, Ghezzal e Chiesa, rigore fallito da Pulgar), mentre l’ultima visita al Franchi di Guida non evoca ricordi piacevoli: nell’ottobre 2019 Guida fu protagonista di un Fiorentina-Lazio risolto all’ultimo minuto da un gol di Immobile in un’azione viziata da un presunto fallo di Lukaku su Sottil; tante furono le polemiche indirizzate all'arbitro, complice una prestazione complessiva non all'altezza. Di fronte ai viola domenica ci sarà la squadra che Guida ha diretto più volte, il Milan: con lui per i rossoneri 29 precedenti, 12 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte.