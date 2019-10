GUICCIARDINI A FV, Progetto C.S. può essere ok se...

Diletta Guicciardini, componente della famiglia ormai ex proprietaria del territorio di Bagno a Ripoli dove sorgerà il nuovo Centro Sportivo della Fiorentina, ha parlato in esclusiva a FirenzeViola.it: "Pare ci sia un progetto in corso che dovrà essere realizzato coi tempi tecnici dell'approvazione del comune per gli impianti sportivi".

Il territorio è adatto a questo progetto?

"Per Bagno a Ripoli è una bella opportunità, rimarrà una zona verde e piantumata: sarà una bella cosa".

Per la sua famiglia rimane il valore affettivo.

"Sì certo, abbiamo visto questi luoghi fin da bambini. Ma se verranno trattati bene e verrà fuori un progetto importante penso sarà una bella cosa".