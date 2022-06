GUERINI A FV, In Conference si può arrivare in fondo

L'ex dirigente della Fiorentina Vincenzo Guerini ha parlato ieri ai microfoni di FV commentando così la prossima stagione: "In Conference la Fiorentina può andare parecchio avanti. Invece in campionato io direi che può lottare per le prime 5-6 posizioni. Non voglio esagerare dicendo per le prime ‬4, ma per l'Europa League si. Io ci credo e penso debba essere l'obiettivo".