FirenzeViola Gudmundsson verso il recupero, pessimismo su Adli: le ultime verso Inter-Fiorentina

vedi letture

Notizie non del tutto confortanti quelle che arrivano dal Viola Park, a pochi giorni dalla seconda sfida contro l’Inter in campionato, stavolta però a San Siro. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, Gudmundsson sta lavorando per riprendere la forma migliore dopo lo stop che gli ha imposto un attacco febbrile alla vigilia del match di giovedì contro i nerazzurri (restano comunque discrete le chances per lui di partire dall’inizio) mentre ancora molti dubbi riguardano le condizioni di Adli, che anche oggi ha lavorato a parte dopo il guaio alla caviglia accusato in settimana e rischia fortemente di non poter essere presente per la gara del Meazza.

Nella seduta di domani mattina, quella decisiva prima della partenza verso Milano, la decisione finale da parte di Palladino.