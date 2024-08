GUDMUNDSSON, Sì ai viola. Prossima settimana decisiva

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it il sì di Albert Gudmundsson al trasferimento alla Fiorentina. Il centravanti islandese starebbe spingendo per far chiudere il prima possibile la trattativa tra il Genoa e il club toscano. Pradè e Goretti stanno provando a concludere per un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra pari a circa 25 milioni di Euro. La situazione potrebbe sbloccarsi definitivamente la prossima settimana.

