GUDMUNDSSON, Quanto sarà fuori e quando torna

E' di pochi minuti fa il report medico della Fiorentina su Albert Gudmundsson. Gli esami diagnostici effettuati hanno evidenziato una lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra. Ciò significa che presumibilmente l'islandese potrebbe stare fuori dalle 4-5 settimane, con il rientro fissato dopo la sosta e con l'obiettivo di rivederlo in campo per la gara contro il Como il 24 novembre.

Quindi Gudmundsson salterà sicuramente la partita con il San Gallo di domani, la gara con la Roma di domenica sera, poi il Genoa, il Torino, la sfida europea con l'Apoel e infine l'Hellas Verona. Se non ce la dovesse fare per la gara contro il Como, allora un rientro più soft potrebbe avvenire nella sfida con il Pafos in Conference League giovedì 28 novembre.