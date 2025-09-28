Gudmundsson da 4,5, Dodo da 5: le pagelle di Pisa-Fiorentina
Le pagelle di Firenzeviola.it dopo il pareggio della Fiorentina contro il Pisa non risparmiano praticamente nessuno, con le insufficienze che fioccano e pochissimi calciatori che superano il 6 a parte i subentrati che poco hanno fatto vedere nei minuti finali del match finito 0-0. Chi riesce a fare peggio di tutti però è Albert Gudmundsson che si prende 4,5 in pagella. Questa la spiegazione: "Come il compagno di reparto si vede molto poco nel primo tempo in cui la Fiorentina raramente si propone davanti all’area di rigore avversaria. Resta spento anche nel secondo tempo quando viene sostituito al termine di una prestazione anonima".
Non va particolarmente meglio a Dodo che raccoglie un 5 tondo tondo: "Guida l’unica ripartenza in profondità del primo tempo senza tuttavia guadagnarci troppo, poi però si addormenta sul finire di primo tempo quando il Pisa arriva al tiro con Tourè. Sbaglia anche in avvio di ripresa mancando un controllo semplice in area di rigore avversaria. Confusionario".
