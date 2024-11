GUDMUNDSSON, ADLI E GLI ALTRI: IL PUNTO SUGLI ACCIACCATI VIOLA

FirenzeViola.it

Archiviata la Conference con soddisfazione e qualche sofferenza, per la Fiorentina di Raffaele Palladino è già tempo di pensare all'Inter. Si prospetta una partita da vertigini e cuori forti per una Viola che non si trovava ad affrontare i nerazzurri a pari punti a questo punto del campionato da tempo. Per questo servirà l'apporto di tutti, ma soprattutto che tutti i giocatori a disposizione di Palladino stiano bene e al massimo delle forze, cosa non semplice a questo punto della stagione visti i tanti impegni. Gudmundsson, Cataldi, Adli, ma anche Quarta e Mandragora: lo staff dell'allenatore gigliato è al lavoro per capire chi e come potrà recuperare per la sfida contro l'Inter.

La situazione Gudmundsson

Il giocatore più atteso è senza dubbio Albert Gudmundsson che sta scaldando i motori per il ritorno proprio domenica. Nella testa del giocatore e della Fiorentina quella con l'Inter era una partita cerchiata di rosso già da tempo e finalmente il momento sta arrivando, per questo l'attesa cresce ogni ora che passa, quantomeno per rivedere l'islandese nell'elenco dei convocati e magari sfruttare le sue qualità anche solo per qualche minuto nel secondo tempo. Gudmundsson manca dal campo dal 20 ottobre scorso e dall'infortunio occorso dopo pochi minuti di gioco contro il Lecce, per questo la cautela è d'obbligo dopo quasi un mese e mezzo ai box, ma tutto lascia pensare che la freccia islandese possa essere aggiunta all'arco a disposizione di Palladino, che in conferenza stampa pre-Pafos ha fatto capire come stia aspettando il talento ex Genoa per poterlo sfruttare in una partita delicatissima come quella di domenica al Franchi.

Adli, Cataldi e gli altri

Poi ci sono gli altri giocatori un po' acciaccati. Come Adli, che ieri non si era ancora ripreso dalla botta subita durante la partita contro il Como e per questo ancora non sicuro al 100% di essere della partita. Le sensazioni sono che l'ex Milan possa essere della partita ma gli allenamenti di oggi e domani saranno decisivi per diradare ogni nube. Sicura è invece la presenza di Cataldi, sempre alle prese con qualche problemino fisico ma non per questo non disponibile: il centrocampista viola ormai è abituato a giocare sopra il dolore e sarà della partita a meno di ricadute dell'ultim'ora. Poi ci sono Quarta e Mandragora, acciaccati dopo la partita di Conference League ma regolarmente a disposizione: per loro - ha spiegato lo stesso Palladino ieri sera - si è trattato di semplici crampi quindi la loro presenza non è in dubbio.