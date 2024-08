GRO-FIO 1-5, Al 45' è festa del gol. C'è anche Colpani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 1-5 il primo tempo tra Grosseto e Fiorentina. La squadra di Palladino si diverte e segna a raffica concedendo una rete su una disattenzione difensiva che porta al pallonetto dalla distanza di Boiga (Christensen non perfetto in uscita). Per il resto è monologo gigliato con Kouame, autore di una doppietta, sugli scudi al pari di Pongracic che realizza il gol che sblocca la sfida. Di Kayode il 4-1 mentre è una rete di Colpani a porta vuota a siglare il 5-1 con cui si chiude la prima frazione allo Zecchini di Grosseto.