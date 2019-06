GRAZIANO A FV, Chiesa vorrà cambiare. Adesso...

Mirko Graziano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, quest'oggi a Coverciano ha parlato in esclusiva a FirenzeViola.it.

Come ha visto oggi in conferenza stampa Federico Chiesa? "Nonostante la giovane età è già molto furbo, ma ha fatto bene a non parlare di mercato perché era inutile farlo oggi tanto il suo futuro sarà comunque roseo. Se deciderà di andare via dalla Fiorentina lo farà per squadre importanti e molto ambiziose, dovrà solo scegliere il progetto migliore e credo che verrà consigliato dal padre che è sempre molto attento al ragazzo".

Crede che il passaggio di proprietà sarà determinante per il suo futuro? Questo è uno dei motivi per cui Chiesa ha potuto nascondersi facilmente da certe domande perché finché non c'è chiarezza a livello societario è complicato anche capire con chi parlare del suo futuro. Teoricamente la Fiorentina ha la forza ed il prestigio per trattenerlo, ma probabilmente lui vorrà spiccare il volo ad un anno dagli Europei e dimostrare tutto il suo talento visto che è uno dei calciatori più promettenti che l'Italia ha ammirato in questi ultimi anni".

Da ciò che ha detto oggi crede che parteciperà all'Europeo U21? "Si è capito che parteciperà da quello che ha detto: sia lui che Barella lo faranno. Per me è un titolare inamovibile della Nazionale di Mancini perché quando è stato bene ha sempre giocato e praticamente sempre dall'inizio: è un giocatore unico, moderno, tecnico, fisico, intenso. Con un'accelerazione può portarti la palla 30 o 40 metri più avanti e questo aiuta indubbiamente tutta la squadra".

Cosa pensa possa portare Rocco Commisso? "Non so molto su di lui. Le proprietà straniere sono un'incognita perché alcune non hanno fatto molto bene, ma altre come per esempio l'Inter si sono dimostrate solide: va dunque misurato sul campo. I Della Valle probabilmente erano molto stanchi, non sono per niente critico con loro perché secondo me hanno fatto molto bene a Firenze ed hanno fatto anche il bene di Firenze, ma lasciano una società sana e solida anche se quest'anno i viola hanno bucato la stagione malgrado un'ottima rosa, giovane e di prospettiva".