GRAVINA, Girone? Mi sembra pericoloso

Queste le parole di Gabriele Gravina, il presidente della FIGC, a margine dell'evento di presentazione delle progettualità formative sviluppate in collaborazione tra FIGC e MIUR per l’anno scolastico 2019/2020 a Coverciano, alla stampa presente tra cui FirenzeViola.it: "Abbiamo avviato un percorso con alcuni ministeri del nostro governo, oggi con il Miur. La nostra è una federazione che si rende conto che aprire alle forze sociali, quindi cercare di investire molto sulla formazione, è il messaggio più bello che il calcio può mandare. La lotta al razzismo è un tema che abbiamo molto a cuore, non solo al razzismo ma ad ogno forma di discriminazione. Noi siamo convinti che è una lotta che dobbiamo vincere a tutti i costi. Il calcio è inclusione e coinvolgimento non possiamo accettare questa discriminazione. Dobbiamo estirpare tutto questo dal nostro mondo. Nicchi ha parlato di preoccupazione sul commissariamento della Lega? La Federazione forte deve avere la Lega principale molto forte. Ci metteremo a disposizione senza invadere il loro campo. Il calcio italiano ha bisogno della Lega Serie A. Girone dell'Italia all'Europeo? Sono rimasto contento per aver evitato le squadre più forti ma il girone mi piace poco, un girone pericoloso e insidioso. Fa bene Mancini a smorzare gli entusiasmi. La prima gara sarà complicata, saremo sotto i riflettori di tutto il mondo. L'obiettivo dell'Italia? Mi aspetto di continuare a vincere ogni giorno. Non aspetterò il 12 giugno, i nostri obiettivi vanno avanti sempre. Lotta Scudetto tra la Juve e l'Inter? Il campionato è più bello ma ci sono anche altre squadre oltre alle prime due. La Serie A è avvincente e questo spettacolo non può che far bene".