GRAICIAR, Ha offerte in patria: no prestito secco

Ci sono novità sul possibile futuro di Martin Graiciar, giovane attaccante ceco classe '99 che non sta trovando molto spazio nella Fiorentina. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, è arrivata ai viola un'offerta da una società della Repubblica Ceca che vorrebbe prendere l'attaccante, ma non in prestito secco. Un’opzione sul riscatto o un trasferimento a titolo definitivo sono le richieste che gli arrivano in patria. Sono attesi sviluppi, i quali però potrebbero arrivare anche non subito, dato che in suolo ceco il calciomercato finirà solamente il 20 febbraio.