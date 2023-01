GONZALEZ E 90' GIOCATI SOLO DUE VOLTE. A ROMA TORNERÀ TITOLARE MA IL MINUTAGGIO...

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E dunque in questo mese così delicato ma decisivo per il futuro viola nelle tre competizioni si vedrà la personalità e si valuterà il reale bisogno di puntare su certi giocatori importanti. Tra questi c'è Nico Gonzalez, il cui ingresso nel corso di queste ultime partite ha mostrato quanto sia più talentuoso, in termini di qualità e imprevedibilità, di chi ha sostituito. In questi giorni la Fiorentina ha fatto una scelta precisa, di non cedere il suo gioiello rifiutando un'offerta importante. Ma è ora che il gioiello torni a splendere e, da leader, prenda sulle spalle la squadra e un attacco in difficoltà.

Reduce da un infortunio ad inizio Mondiale, l'argentino non ha però ancora 90 minuti sulle gambe e l'allenatore, nelle ultime tre partite di campionato lo ha inserito gradualmente: 18 minuti col Sassuolo, 45 con la Roma e 35 con il Torino, dopo il debutto in Coppa con la Samp di 12 minuti. Quando sarà in grado di giocare 90 minuti? Il tecnico lo aspetta, sollecitando maggiore intensità negli allenamenti, unica via per aumentare poi il minutaggio anche nelle gare ufficiali.

Il problema è che in questa stagione Gonzalez 90 minuti li ha giocati due sole volte, il 13 ottobre contro gli Hearts e a Lecce il 17 ottobre, prima di quella gara con l'Inter quando poi chiese di uscire dopo pochi minuti. Precedentemente ha giocato 86 minuti solo contro il Twente nell'ormai lontano 18 agosto. Un totale di 505 minuti spalmati in 14 presenze tra tutte le competizioni. Con la Lazio, e visto il momento, toccherà a lui partire titolare, esterno o punta che sia, ma difficilmente le previsioni lo danno in campo per 90 minuti; la percentuale si attesta intorno ai 70 minuti al massimo insomma. Ma se anche lui si sente il gioello di questa squadra è questo il momento di dimostrarlo pur in un minutaggio ridotto.