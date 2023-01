GOL, PUNTI E SOSTANZA: CON NICO GONZALEZ È UN'ALTRA FIORENTINA

Tra le note liete del pareggio ottenuto dai viola contro la Lazio c’è senz’altro la riapparizione dal primo minuto di Nicolas Gonzalez. L’argentino ha dimostrato di essere tornato a uno stato di forma più che accettabile raccogliendo 74’, vale a dire il maggior minutaggio dalla metà di ottobre, quando a Lecce collezionò 90’. Poco da fare, la Fiorentina con l’ex Stoccarda in spolvero è diversa: più lanciata, brillante, offensiva. Basti pensare che la metà dei 24 punti all’attivo è stata conquistata con Nico in campo.

Così come il classe ’98 ha presenziato nella metà esatta delle sfide di campionato. I dati raccontano che se l’esterno avesse giocato tutti i 90’ effettivi (più recupero) delle 15 gare disputate, tra Serie A e coppe, avrebbe viaggiato a una media di quasi un gol a partita. Finora sono 6 le reti messe a segno dal ventiquattrenne nativo di Belen de Escobar: 3 in campionato, le altre in Conference League. Tradotto, quando ne ha avuto l'opportunità Nico si è quasi sempre fatto trovare pronto anche in fase realizzativa.

La speranza è che l'asso sudamericano sia finalmente uscito da un tunnel che gli ha precluso larga parte della stagione, oltre al mondiale qatariota vinto dalla sua rappresentativa. Con la Fiorentina ancora in corsa su tre fronti sarà più che mai necessario l'apporto del suo calciatore più ambito, a maggior ragione se la finestra di mercato in procinto di chiudere i battenti non dovesse rivelarsi foriera di buone notizie sul fronte offensivo, come più o meno direttamente paventato dal direttore sportivo viola, Daniele Pradè.