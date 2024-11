GOL PRESI E "ZONA VIOLA": DAL 60' NESSUNO IN A COME LA FIORENTINA

Qualcuno, a lungo andare, correrà il rischio di ribattezzarla la "zona viola". Ovvero quell’arco temporale che vede la Fiorentina assoluta protagonista soprattutto nei secondi tempi, quando i punti cominciano a pesare come macigni e i minuti che separano le squadre dal fischio finale sembrano non passare mai. La questione, alla luce dello straordinario rendimento della squadra di Palladino, è forse passata in secondo piano rispetto ad altri spunti eccellenti eppure ciò che emerge in modo inequivocabile guardando i dati accumulati fin qui da Ranieri e soci è il fatto che la Fiorentina è l’unica squadra della Serie A a non aver mai subito gol dopo il 60’. A voler essere precisi, i viola hanno incassato in questo campionato appena una rete nel corso della ripresa, ovvero quella siglata da Christian Pulisic proprio all’ora di gioco in occasione della sfida contro il Milan vinta per 2-1.

Per il resto, nell’ultima mezz’ora di gara (recupero compreso), la Fiorentina è sempre stata abilissima ad alzare il muro e a evitare di compromettere il risultato fino ad allora messo insieme. A darne conto, di recente, era stata la trasmissione di Rtv38 “Zona mista” (da cui abbiamo gentilmente preso in concessione questo cartello) che - analizzando pezzo per pezzo come di norma si evolvono le gare dei viola per ogni quarto di tempo - mostra in modo chiaro come risieda quasi esclusivamente nel primo tempo il tallone d’Achille dalla formazione di Palladino, che tra il 15’ e il 30’ ha subìto quattro reti (l’ultima è stata quella di Serdar nel match vinto poi 3-1 con il Verona) e addirittura cinque nell’ultimo quarto d’ora della prima frazione.

A questo aspetto dei gol presi, si attaglia anche quello dei punti: se le partite durassero solo per 45’, infatti, - la Fiorentina sarebbe addirittura al 10° posto in classifica, a quota 16 punti frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte (con un bilancio di 12 gol fatti e 9 subiti). Discorso diametralmente opposto per quanto riguarda le riprese, dove la Viola la fa letteralmente da padrone in campionato: sono infatti 26 i punti che la Fiorentina avrebbe se ogni partita, fin qui giocata, si fosse disputata dal minuto 46 in poi: un ricco bottino frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e zero sconfitte. La “zona viola”, ormai, è sempre più una garanzia.