G.MESSINA (ICC), L'importanza dei viola in USA

Gaetano Messina in questi mesi estivi è un delegato accompagnatore dell'International Champions Cup. Accompagna ogni giorno la Fiorentina e ha un passato da calciatore anche se tutt’oggi gioca tra gli over 50 (e in questa categoria gioca anche l’altra squadra italoamericana oltre ai NY Cosmos di Commisso, i Brooklyn Italians) e quando negli anni ’70 ai Cosmos arrivò Pelè ha avuto modo di osservare e conoscere da vicino il più forte giocatore della storia (almeno per chi non crede che sia stato Maradona). Queste le sue parole ai colleghi di RTV38 con l'inviato Mario Tenerani che ha intervistato Messina prima dell’allenamento di ieri pomeriggio