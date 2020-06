Qualcosa l'ha anticipato il club manager Giancarlo Antognoni ieri in serata, il resto sono le indiscrezioni degli ultimi giorni che confermano una volontà sempre più ferrea da parte del club di spingere verso l'area di Campi Bisenzio per il nuovo stadio. E' un po' l'ultima settimana di indugi in casa viola, più o meno mentre comincia ufficialmente il countdown alla ripresa del campionato.

Lunedì prossimo al Franchi i viola riprendono il loro cammino dallo 0-0 nel recupero della gara di Udine, riceveranno un Brescia disperato che nel frattempo ha dovuto gestire anche il caso Balotelli, una sorta d'incognita buona per capire lo stato di salute della squadra. Proprio Antognoni ha raccontato di un Ribery ancora alle prese con qualche dolore residuo alla caviglia, mentre sul fronte tattico non mancano le sperimentazioni di Iachini che potrebbe pensare a un Castrovilli trequartista a ridosso di due punte.

Di certo mentre la squadra conclude l'ultima parte del suo riavvicinamento al campo la società non sembra voler perdere tempo. Archiviate le ipotesi alternative rilanciate dal Comune (ultima quella del Ridolfi al Campo di Marte) la sensazione è che Commisso sia sempre più propenso a spingere su Campi, come del resto confermerebbero le voci che danno per imminente una manifestazione d'interesse da parte del proprietario americano. Ultimi giorni di limbo, almeno per Iachini e i suoi, ma già dalla prossima settimana tra campo e questione stadio la Fiorentina è pronta a rompere gli ultimi indugi.