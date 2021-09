GLI ESUBERI, MAL COMUNE. LA FIORENTINA NE HA CINQUE

Il tema degli esuberi in rosa è noto e comune più o meno a tutti i club di un certo livello, basti pensare cosa è capitato alla Roma e ai problemi avuti (e tuttora alcuni esistenti) nel liberarsi di ingaggi molto pesanti. Un mal comune cui non è esente la Fiorentina, che per sua fortuna (se si esclude Amrabat, forse, per il quale è comunque previsto un tentativo di rilancio) non ha giocatori fuori dal progetto tecnico i cui stipendi vadano ad incidere in maniera significativa sul monte ingaggi: sono cinque in tutto i cosiddetti calciatori in esubero, ma rimasti comunque a far parte della rosa.

Curiosamente, ben due sono portieri: uno è Federico Brancolini, classe 2001 che non ha mai rinnovato il suo contratto e nel frattempo è finito fuori squadra, l'altro invece è stato più sfortunato. Per Michele Cerofolini e il suo percorso di crescita sarebbe stata prevista un'altra tappa in prestito, ma il grave infortunio ha frenato tutto. In difesa, al netto della fresca rescissione con Pinto, è rimasto solo Lorenzo Chiti come esubero: anche il classe 2001 è stato penalizzato da qualche problemino fisico di troppo. Saltando a piè pari il centrocampo, davanti ci si imbatte in un Martin Graiciar di corviniana memoria, dopo averne invece salutato un altro quale Zekhnini, pure lui con rescissione consensuale: anche per l'attaccante ceco classe '99 un quadro fisico precario ha fatto da zavorra. Stavolta perciò nessun ritorno in patria, così come Mattia Trovato non ha trovato nessuna nuova sistemazione. L'attaccante classe '98 comincia da conclamato esubero, di fatto, il suo ultimo anno di contratto. Gli altri invece, compreso Munteanu che conteggiamo come terza punta nonostante sia ancora in età da Primavera, possono tutti essere considerati dentro la prima squadra: utile ricordare, in conclusione, che nessuno di questi ultimi sia rimasto fuori dalla registrazione.

LA ROSA DELLA FIORENTINA 2021/2022 (31 GIOCATORI)

PORTIERI (5)

Brancolini - Cerofolini - Dragowski - Rosati - Terracciano

DIFENSORI (9)

Biraghi - Chiti - Igor - Martinez Quarta - Milenkovic - Nastasic - Odriozola - Terzic - Venuti

CENTROCAMPISTI (9)

Amrabat - Benassi - Bonaventura - Castrovilli - Duncan - Maleh - Pulgar - Saponara - Torreira

ATTACCANTI (8)

Callejon - Gonzalez - Graiciar - Kokorin - Munteanu - Sottil - Trovato - Vlahovic