GLI 8 EPISODI CHE HANNO SCATENATO LA FURIA COMMISSO

"Sono qui da sei mesi e non ho mai detto niente sugli arbitri, ma non possono decidere così le partite. Sono disgustato". Con queste parole il ciclone Rocco Commisso si è abbattuto sull'AIA e sulla Serie A, commentando le decisioni di un arbitro, Pasqua, che hanno lasciato di stucco i tifosi viola. Uno sfogo potente, figlio di un campionato nel quale la Fiorentina ha subito numerosi - troppi - episodi a sfavore. La furia del presidente montava già da tempo e ieri, considerato anche l'avversario, è definitivamente venuta fuori. Prima con Montella poi con Iachini, gli errori arbitrali sono stati una costante nel campionato della squadra viola. Abbiamo raccolto gli 8 episodi più eclatanti.

Vs Napoli 24/08/2019 - Rigore Mertens

Pronti via: la Fiorentina esordisce con il rigore assegnato al Napoli dopo una simulazione evidente di Dries Mertens. Grandi polemiche il giorno dopo e arbitro e VAR (Massa e Valeri) che vengono esclusi dalla designazione successiva. Primo caso che fa storcere il naso a Commisso.

Vs Lazio 27/10/19 - Fallo Sottil

Poi un periodo piuttosto tranquillo, che coincide con le tre vittorie consecutive della Fiorentina di Montella e il pareggio a Brescia fino alla gara casalinga con la Lazio. Proprio negli ultimi minuti l'arbitro Guida non ravvisa un fallo su Sottil nell'azione che propizia il gol decisivo degli ospiti, scatenando la rabbia di Montella e dello stesso Commisso nell'immediato dopo gara e i giorni successivi.

Vs Verona 24/11/19 - Rosso a Di Carmine

L'episodio in diretta non aveva destato troppi sospetti, ma il mancato uso del VAR sulla gomitata di Di Carmine che ha causato la frattura dello zigomo a Pezzella non ha fatto piacere alla proprietà viola, delusa dalla poca protezione fornita ai propri giocatori.

Vs Lecce 30/11/19 - Mancata punizione a Tachtsidis

Amplificato dall'episodio di Verona, fa arrabbiare ancora di più la mancata sanzione al centrocampista del Lecce Tachtsidīs intervenuto a gambe unite su Ribery e causa principale dell'infortunio che tutt'ora tiene fuori dal campo l'attaccante francese.

Vs Napoli 18/01/2020 - Mani non fischiato Allan

Considerato l'episodio che ieri ha visto il mani fischiato a Pezzella, fa ancora più specie il rigore non assegnato alla Fiorentina dopo un evidente tocco di mano in area di Allan. Episodio non decisivo ai fini del risultato, ma pur sempre un errore arbitrale.

Vs Genoa 25/01/2020 - Rigore Milenkovic

Qui inizia la serie di episodi che ha definitivamente fatto traboccare il vaso Commisso. Milenkovic viene portato giù in area da Pinamonti ma né arbitro né VAR ravvisano un contatto evidente. Altrimenti sarebbe stato un calcio di rigore a pochi minuti dal termine e un risultato finale diverso.

Vs Inter 29/01/2020 - Rigore Caceres

Anche in Coppa Italia non va meglio. Dopo il pareggio di Caceres in casa dell'Inter proprio il difensore uruguaiano viene trattenuto vistosamente in area da Ranocchia nel momento migliore della squadra di Iachini. Niente rigore e Inter che riesce a segnare il gol del vantaggio decisivo poco dopo.

Vs Juventus 02/02/2020 - Rigore Ceccherini

Qui veniamo all'attualità. La partita combattuta contro la Juventus viene definitivamente chiusa dal 2-0 di Cristiano Ronaldo, arrivato dopo il secondo calcio di rigore assegnato ai bianconeri. I dubbi però sono molti, perché Ceccherini si mette davanti a Benancur e l'uruguaiano cade. Nonostante il controllo al VAR, Pasqua assegna ugualmente rigore e scatena l'ira di Commisso.