GIUA, È l'uomo anti-X per la Fiorentina e lo Spezia

Sarà Antonio Giua (di professione ingegnere) della sezione di Sassari l’arbitro della sfida di domenica tra la Fiorentina e lo Spezia, match valido per l’11a giornata del campionato di Serie A. Per il fischietto classe ’88 sarà la terza direzione arbitrale con la Fiorentina in campo: le prime due hanno portato in dote una vittoria (1-0 sull’Udinese nel 2018/19) e una sconfitta (1-0 a Verona l’anno successivo, quando Di Carmine distrusse lo zigomo di Pezzella a inizio partita senza che la cosa fosse presa in considerazione dal Var). Non propriamente brillante il bilancio di Giua con lo Spezia: su 7 gare arbitrate da lui, i liguri hanno vinto solo 2 volte e perso nelle restanti 5. Nessun segno X, dunque, per le due squadre con il direttore di gara sardo in campo.