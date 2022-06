GIOVANILI, Due squadre viola nella corsa scudetto

Dopo l’eliminazione odierna dell’Under-17 dalla corsa scudetto, sono due le formazioni giovanili della Fiorentina che restano ancora in corsa per l’obiettivo tricolore. Da un lato gli Under-15 di mister Magera che proprio oggi hanno ottenuto un buon pareggio per 1-1 in rimonta contro il Bologna in trasferta nell’andata delle semifinali tricolore con il ritorno che è fissato domenica prossima al Bozzi di Firenze. Dall’altro l’Under-18 di mister Papalato, che dopo aver superato con un netto 3-0 l'Inter nei playoff, il 16 giugno farà l’esordio nella final four sempre contro il Bologna in un mini torneo che si svolgerà nele Marche (semifinale in gara secca, con eventuale finale due giorni dopo).