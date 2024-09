GIOVANI, Solo Kayode e Comuzzo gli U23 impiegati

FirenzeViola.it

Tra gli imperativi della sessione di mercato appena conclusa per la Fiorentina c'era sicuramente quello di abbassare il monte ingaggi. Un obiettivo che ha portato parallelamente la società a ringiovanire la rosa con l'uscita di alcuni senatori e l'entrata di tanti giovani, oltre che di tre giocatori d'esperienza come De Gea, Cataldi e Gosens. Linea verde che però non trova spazio sul campo perché gli unici U23 utilizzati da Palladino per adesso sono stati Comuzzo (2005) e Kayode (2004). Per il resto quasi tutti spediti in prestito a giro per l'Italia i giovani cresciuti nel vivaio gigliato. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it.

