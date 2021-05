GIOCO D'ANTICIPO

Qualcuna più fresca, quella di Spalletti a Napoli, altre meno, quelle di Allegri e Inzaghi a Torino e Milano, ma certamente tutte successive all’ufficialità dell’arrivo di Gattuso a Firenze. Nella mossa dei viola di chiudere per l’ex tecnico del Napoli è racchiuso un vantaggio non indifferente, certamente in termini temporali per cominciare a progettare gli interventi estivi sull’organico.

Perchè poi c’è da scommettere su come e quanto Gattuso sia già proiettato sul lavoro da svolgere, e non ci sarebbe da stupirsi se il tecnico cominciasse a farsi vedere in città già nel corso dei prossimi giorni. Ovviamente non in modo ufficiale, ma pur sempre per i primi contatti con il suo nuovo mondo e le strutture che lo caratterizzano.

E al tempo stesso c’è da immaginare che idee e prospettive di mercato siano già comunque avviate, le stesse che per inciso hanno dato il via a nomi e profili che già abbondano. Perchè poi alla fine un mese vola via, tanto più se di mezzo c’è un torneo come il prossimo Europeo (ulteriore vetrina) e l’inizio di un’avventura intrigante come quella in arrivo da queste parti potrebbe persino arrivare in anticipo.