GIANNICHEDDA A FV, Luis Alberto per il salto di qualità

Giuliano Giannichedda, ex giocatore di Udinese e Lazio, ha parlato così ai microfoni di FirenzeViola.it riguardo il mercato della Fiorentina.

La convince il mercato della Fiorentina?

"Il primo passo è stato il rinnovo di Italiano. Ha dato entusiasmo e riesce a gestire giocatori importanti. Per quanto riguarda la squadra stanno attrezzando una buona rosa per lottare per i primi posti. E intendo anche giocarsela per la Champions League".

Se arriva Luis Alberto questo sarà possibile?

"Per comprare giocatori tutte le parti devono essere d'accordo. Luis Alberto è fortissimo e può far fare il salto di qualità. La scintilla con Sarri non è scattata perché è un calciatore particolare. è estroso e decide di gestire a modo proprio la partita. Sarri non lo ama a livello tattico. Io però uno come lui lo vorrei sempre. Può accendere l'entusiasmo in una piazza come Firenze".

Nel gioco di Italiano come lo vede?

"Come mezzala di inserimento. Sa fare tutto e ha grande gestione della palla. Sa anche arrivare in doppia cifra di gol e assist".

Cosa pensa di Mandragora?

"È un buonissimo giocatore. Da equilibrio e ha personalità per stare a Firenze, un ambiente duro".

C'è il nodo Milenkovic da sciogliere. Per sostituirlo è uscito il nome di Pablo Marì. Che ne pensa?

"Mi è piaciuto molto. È arrivato dopo ma si è inserito bene. Gioca a tre ma ha esperienza per giocare a quattro. Sa anche impostare il gioco e a Udine dettava i tempi".