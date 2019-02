GERSON DAL 1', DAVANTI ANCORA MIRALLAS CON MURIEL E CHIESA

Di nuovo in campo dopo l’abbuffata di mercoledì sera. E se il motto “Squadra che vince non si cambia” resta sempre d’attualità, figuriamoci dopo un 7-1 come quello rifilato ai giallorossi. La vede così anche Pioli che oggi a Udine conferma, più o meno, l’undici che si è guadagnato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Le eccezioni sono legate alla squalifica di Benassi e ai problemi di Vitor Hugo rimasto fuori dalla lista dei convocati per la gara dello stadio Friuli.

Dunque nel tridente ci sarà ancora Mirallas sulla sinistra insieme a Muriel al centro e a Chiesa al centro, mentre Simeone partirà della panchina. In mezzo, al posto di Benassi, torna titolare Gerson, mentre Veretout ed Edimilson si prenderanno le altre maglie da titolari. Dietro c’è Milenkovic a fare il centrale accanto a Pezzella, con Laurini a destra e Biraghi a sinistra a completare la linea a quattro schierata davanti a Lafont.

In casa Udinese i dubbi sono legati all’attacco, perché Okaka potrebbe finire in panchina, e perché insieme a De Paul dovrebbe esserci Pussetto. Per il resto Nicola non cambia il suo 3-5-2 con il neo acquisto, ex viola, De Maio che va a completare la linea a tre davanti a Musso con Nuytinck e Troost-Ekong. A metà campo terzetto Behrami, Mandragora e Fofana, sulle corsie esterne a destra Larsen e a sinistra D’Alessandro.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

UDINESE (3-5-2): Musso, De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck, Larsen, Behrami, Mandragora, Fofana, D’Alessandro, Pussetto, De Paul

FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi, Gerson, Veretout, Edimilson, Chiesa, Muriel, Mirallas