GEN-FIO, Pari giusto ma sofferto: viola ora a 30 pt

Finisce con un sofferto (ma meritato) 1-1 il match di Marassi tra il Genoa e la Fiorentina, con i padroni di casa che passano in vantaggio al 13’ con Destro e trovano il gol del pari dieci minuti dopo con Vlahovic. Nella ripresa la gara cambia con l’espulsione al 51’ di Ribery per un brutto fallo su Zappacosta ma per fortuna della Fiorentina il Genoa non punge troppo ma anzi è la squadra ospite che sfiora il vantaggio con un contropiede di Vlahovic fallito a 10’ dalla fine. Nel finale, dopo il 94’, si accende una rissa a centrocampo che però l’arbitro Maresca risolve. La Viola sale a quota 30 e vede la salvezza più vicina.