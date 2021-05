GATTUSO, Soldi propri allo staff. Con il secondo...

Lo staff di Rino Gattuso verrà ufficializzato in seguito ma per lui i suoi collaboratori vengono prima del suo stesso interesse. Non a caso Rino Gattuso con le dimissioni dal Milan ha rinunciato ai suoi soldi (11 milioni lordi) purché fossero pagati gli uomini del suo staff per tutta la durata del contratto così come durante il Covid nel Napoli rinunciò ancora al suo stipendio per permettere alla società di pagare per intero lo staff, anziché con il 20% della riduzione. Ma la sua generosità è conosciuta anche a Creta, visto che quando si dimise, pagò di tasca sua (oltre agli alberghi dei ritiri durante i mesi in cui ha allenato) 50mila euro per assicurare un Natale sereno ai suoi giocatori, vista l'insolvenza della società. Questione di sensibilità e di cuore, da uomo vero insomma, anche perché nello staff ci sono persone che sono più di semplici collaboratori per lui.

Con il suo secondo Luigi Riccio, ex capitano del Piacenza e con un trascorso anche in Toscana nella Pistoiese, Ringhio è legato da un rapporto extracalcistico Lasciato Corigliano Calabro il primo e Napoli il secondo da ragazzini (c'è un anno di differenza tra i due), la loro amicizia è nata nelle giovanili del Perugia e consolidata in Scozia dove andarono insieme. Le loro carriere sono poi proseguite in maniera diversa e di sicuro quella di Gattuso è stata di più alto profilo ma tra i due l'amicizia è rimasta intatta, tanto da essere l'uno il padrino di un figlio dell'altro e viceversa, di Gabriela e Lorenzo. Riccio è vice di Gattuso fin dalla prima esperienza al Sion e lo ha seguito a Palermo, Creta, Milan e Napoli. Ora eccoli ancora insieme a Firenze e di sicuro non sarà l'unico vista la fedeltà di alcuni collaboratori.