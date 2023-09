GASP VS ROCCO, Sarebbe il caso di abbassare i toni

FirenzeViola.it

Abbassare i toni, voltare pagina, fuggire dalla rincorsa all’ultima parola. La querelle tra l’universo viola e Gasperini prosegue anche nei commenti europei, travalicando quanto accaduto domenica al Franchi e alimentando un clima che non giova a nessuno. Sotto questo profilo vien pensare che in assenza di semplice buon senso determinate dichiarazioni dovrebbero portare chi di dovere a intervenire, almeno se riferite da tesserati alla stampa, ma se le parti coinvolte hanno preferito alimentare il botta e risposta a distanza tanto varrà augurarsi che su un’antipatia ormai acclarata non ci sia più bisogno di aggiungere molto.

Da questo punto di vista andrà ribadito come l’intervento di Commisso nel dopo gara di domenica non abbia fatto altro che alimentare la tensione, tanto che nei successivi chiarimenti il club avrebbe anche potuto stemperare l’invito - non proprio piacevole - del presidente viola poi catturato dai telefoni fuori dallo stadio (si è specificato la dinamica, ma l'espressione diretta all'allenatore è rimasta tale) ma adesso in vista di una gara di ritorno in cui il clima sarà elettrico sarebbe bello se da una parte e dall’altra si facesse di tutto per non gettare ulteriore benzina sul fuoco delle polemiche, e magari si facesse di tutto affinché in futuro, a fine partita, non ci fosse più nulla da commentare sul comportamento delle due tifoserie.