GARANTISCE COMMISSO

"Siamo una società, e ci confidiamo. Il mio messaggio è stato che Kouame non doveva andare via. Lo stesso ho fatto con Amrabat". Si è espresso così Rocco Commisso per quanto riguarda due dei migliori giocatori di questo inizio di stagione. Tutti e due, in momenti diversi, sono stati molto vicini a lasciare la Fiorentina ma il volere del presidente ha fatto la differenza ed ora entrambi stanno dimostrando il loro valore a suon di buone prestazioni. Che il marocchino stesse crescendo era già stato possibile capirlo nella passata stagione; quello che ha sorpreso i più è stato invece l'impatto di Kouame, sempre fra i migliori in campo quando è partito dal primo minuto nel campionato in corso. I due, allo stesso modo, hanno iniziato il percorso in riva all'Arno in salita ma, grazie alla fiducia della dirigenza e del mister, sono riusciti a cambiare il proprio status all'interno della rosa.

Che Amrabat sia stato voluto fortemente da Rocco Commisso è noto a tutti. Il calciatore, acquistato dai viola nel lontano gennaio 2020 ma trasferitosi a Firenze nell'estate successiva, era arrivato in viola per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, dopo una grande stagione a Verona che gli aveva permesso di vincere il premio di miglior centrocampista nel primo anno in Italia. L'impatto a Firenze non fu dei più semplici: il marocchino faticava infatti a calarsi nelle vesti di regista, dimostrando partita dopo partita di non poter giocare in quel ruolo. L'arrivo di Torreira sembrava essere la definitiva pietra tombale per Amrabat. I registi designati da mister Italiano erano infatti l'uruguaiano e Pulgar, con il nazionale marocchino che sembrava definitivamente tagliato fuori. Nello scorso mercato di riparazione fu addirittura ad un passo dal Tottenham ma alla fine non se ne fece niente e a salutare Fiorenze fu invece Pulgar. Tutto è cambiato nel finale dell'ultima stagione quando, complice qualche acciacco fisico di Torreira e le sue complicate question legate al riscatto, il calciatore è sembrato aver recepito appieno i dettami dell'allenatore. Da quel momento in poi la crescita di Amrabat non si è più fermata: l'ex Verona è diventato un perno della rosa di mister Italiano come dimostrano le grandi prestazioni in questo inizio di campionato.

Una situazione simile l'ha vissuta il compagno di squadra Kouame. L'attaccante ivoriano, dopo una prima stagione ben al di sotto delle aspettative, era finito in prestito all'Anderlecht. Lì il calcaitore è riuscito ad esprimere appieno le sue qualità, andando in doppia cifra di gol e sfornando più di qualche assist. Tornato a Firenze, la sua conferma sembrava tutto altro che scontata. L'ex Genoa è stato infatti per tutta la finestra di mercato ad un passo dall'addio: prima la Bundesliga, poi la Premier League ed infine l'Empoli. La trattativa con i toscani sembrava chiusa ma, le buone prestazioni nelle prime partite della stagione in corso, hanno fatto cambiare idea alla società che ha quindi deciso di puntare su di lui. Questa scelta sembra per ora dar ragione alla Fiorentina: Kouame ha infatti giocato ottime partite, condite dall'assist dell'1-0 nella prima contro la Cremonese ed il gol del pareggio nel big match contro la Juventus.

Entrambi adesso possono imporsi una volta per tutte a Firenze, godendo della fiducia non di un estimatore qualunque: garantisce Commisso.