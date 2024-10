GALLOPPA, Bello vedere Commisso nello spogliatoio

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore della Primavera viola Daniele Galloppa ha parlato ai media presenti tra cui FirenzeViola.it nel post partita di Fiorentina-Roma. Queste le sue parole dopo la vittoria per 3-1: "Questa vittoria serviva, è arrivata contro una squadra forte, siamo contenti. I ragazzi hanno fatto una prestazione di spessore. Per ingenuità nostre nelle ultime due partite abbiamo perso qualcosa, però adesso siamo di nuovo lì quindi bene così".

Come ha visto l'espulsione di Baroncelli? "Sembra che abbia avuto una reazione, è stato un po' ingenuo. Per noi è un giocatore importante, era appena rientrato e ora riperderlo ci dispiace. Deve imparare da questo".

C'è stato un calo fisico dei viola? "La partita non è stata mai chiusa, neanche sul 2-0. Reggere l'urto 90 minuti non è facile. Quando abbiamo preso gol si è complicato tutto, ma abbiamo concesso poco e avuto l'opportunità di fare qualche gol".

Su Braschi: "Come tutti gli attaccanti ha bisogno di continuità e del gol. Lui questa cosa la soffre, però oggi ha fatto una grande partita. Sono contento per i gol, per lui è una manna dal cielo e io sono sereno".

Quanto è importante Keita? "Moussa sta facendo bene. Ci dà tanto, è un ragazzo che puù ancora crescere. Deve essere ancora più bravo a vedere la giocata, ci sta dando davvero tanto".

Sulla classifica: "La classifica ci sorride ma siamo ancora all'inizio. Il campionato è molto equilibrato, il fatto che sia diventato U20 il livello si è alzato. Ogni domenica per noi è un banco di prova. Il presidente era entusiasta, ci ha parlato prima della gara. Vederlo nello spogliatoio con i ragazzi che cantavano è stato molto bello. Siamo contenti di avergli dedicato questa vittoria oggi sotto i suoi occhi. Se lo merita".