GALANTI, L'udienza per DA13 slitterà per sciopero

Martedì prossimo è prevista l'udienza preliminare per il professor Giorgio Galanti, rinviato a giudizio per le responsabilità - secondo l'accusa - nella morte del calciatore viola Davide Astori. L'udienza però è destinata a slittare per lo sciopero degli avvocati penalisti, cui aderisce anche l'avvocato che difende l'ex direttore di medicina sportiva, contro la riforma della prescrizione. Ovviamente ci sarà la costituzione delle parti e poi il rinvio a nuova data. Ad ora nessuna decisione è stata presa sull'eventuale scelta del rito abbreviato.