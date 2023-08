GAGLIARDI, Morto a 83 anni: il ricordo di Valcareggi

FirenzeViola.it

Oggi, 10 agosto 2023, ci ha lasciato il cantautore napoletano Peppino Gagliardi, all'età di 83 anni, figura storica anche per la Fiorentina. La redazione tutta si stringe intorno ai familiari e amici di Peppino esprimendo le più sentite condoglianze. Infatti, nel corso della sua storia la Fiorentina ha avuto diversi protagonisti, sia all'interno che all'esterno del campo, e uno di questi è stato proprio il cantautore napoletano Peppino Gagliardi le cui canzoni divennero un elemento indispensabile per la conquista del secondo scudetto della Fiorentina. Pesaola, all'epoca allenatore della Viola, era molto amico di Peppino Gagliardi e nel pullman, prima dell’esordio ufficiale in campionato contro la Roma, fece ascoltare "Settembre", famosa canzone del cantautore. La partita si concluse per 1 a 2 a favore della squadra gigliata e da quel momento ogni domenica, prima delle partite, la squadra ascoltava quella canzone, ritenuta ormai un portafortuna.

In merito si è pronunciato anche Furio Valcareggi, figlio dell'ex giocatore e allenatore Viola Ferruccio Vacareggi, queste le sue parole: "Io l'ho conosciuto a Villa San Domenico: Pesaola cantava le stesse canzoni di Gagliardi. Veniva a trovare molto spesso la squadra in ritiro. Non ho un ricordo diretto con lui ma rimembro che è stata stata la colonna sonora del secondo scudetto della Fiorentina. Quando la Fiorentina andava a Villa San Domenico lui si metteva al pianoforte e cantava per la squadra, era un rito".