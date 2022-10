G.S., Nessun rilievo per il post-gara di Fiore-Inter

Dopo la Procura federale (e i suoi sei ispettori), nemmeno la squadra degli arbitri ha evidenziato alcun tipo di problematica per il post-gara di sabato sera al Franchi tra Fiorentina e Inter. A dispetto di quanto fatto trapelare dalla società nerazzurra, che aveva per bocca di alcuni dirigenti riferito di presunte percosse alla porta degli spogliatoi ospiti da parte del Presidente viola Commisso, nel referto del giudice sportivo emesso pochi minuti fa sul sito della Lega non è stato anche in questo caso mosso alcun rilievo, segno che probabilmente molte ricostruzioni sono state quanto meno esagerate. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it prima di emettere il suo dispositivo il Giudice sportivo (che non ha accennato in alcun modo al presunto accaduto) ha atteso le immagini girate dalla sala G.o.s. dello stadio (il gruppo operativo sicurezza) per valutare se vi fossero gli estremi per segnalare qualche anomalia. Che però, evidentemente, non c'è mai stata.