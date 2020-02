FV VI RINGRAZIA, 1.6 milioni di letture il 31 gennaio!

Sono stati ultimi giorni di grandi movimento, ore finali di trattative accese nella parte conclusiva, quelle del calciomercato invernale in casa Fiorentina. Noi, come sempre, abbiamo cercato di raccontarvi in diretta le costanti evoluzioni, alla ricerca di notizie ed indiscrezioni, provando a non lasciare per strada neanche un evento. La risposta dei lettori è stata semplicemente straordinaria: il 31 gennaio, infatti, le nostre notizie sono state lette circa 1,6 milioni di volte, con oltre un milione di visite tramite la nostra app, il rimanente via web, eseguite da 92.000 utenti unici. Più in generale, negli ultimi tre giorni - quelli in cui si è realmente incendiato il mercato gigliato - sono state quasi 4 milioni (3.810.000) le letture complessive.

A voi, e alla vostra fiducia nei nostri confronti, un enorme grazie da parte di FirenzeViola.it!

