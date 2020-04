FV PER OSMA, Dona a Ponte a Niccheri: ecco come

FirenzeViola.it ha deciso di scendere in campo contro il Covid-19 al fianco di Osma Onlus e dell'Ospedale di Ponte a Niccheri, punto di riferimento del tessuto ospedaliero fiorentino e da sempre eccellenza in campo medico della Toscana. Abbiamo creato una raccolta fondi per l'Ospedale, che ha bisogno urgente di mascherine, gel per le mani, disinfettanti per le superfici, calzari ed occhiali di protezione.

