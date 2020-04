FV, Le vostre proposte per omaggiare Sandro Rialti

Alla luce della tragica scomparsa del decano del giornalismo sportivo fiorentino, Alessandro Rialti, FirenzeViola.it ha chiesto il parere dei tifosi per l'organizzazione di un suo degno ricordo. A partire dalla nostra idea, ossia quella di intitolare a Ciccio la tribuna stampa dello stadio Franchi.

Tra le proposte dai sostenitori gigliati, c'è quella di esporre uno striscione che reciti: "La tua penna dopo tanto lavoro andrà in pensione, ma le emozioni che hai regalato rimarranno nel cuore di chi, come te, la Fiorentina l'ha amata e l'amerà per sempre. Buon viaggio Ciccio". Ma anche l'organizzazione di un toccante evento in collaborazione con dirigenti e giocatori viola in sua memoria.

A qualcun altro invece piacerebbe che gli fosse intitolato il viale che condurrà al nuovo centro sportivo (o il centro sportivo stesso), ad altri una sedia nella sala stampa e un locale all'interno dello stadio. C'è poi chi vorrebbe l'esposizione di una bandiera/maglia viola al Franchi con anche una candela. E poi l'intonazione, all'unisono, di un coro in suo ricordo fuori dai balconi.

Infine, l'iniziativa del Corriere dello Sport - Stadio, quotidiano di cui Rialti era storica firma, di aprire una sottoscrizione con beneficiario la Protezione Civile per l'emergenza sanitaria in corso. E oggi, alle 18, tutti i suoi amici e tutta la sua gente potrà ricordarlo nelle proprie case con un minuto di raccoglimento e preghiera.