FUORI IGOR DENTRO QUARTA, L'ARGENTINO È CHIAMATO A DIMOSTRARE IL SUO VALORE

.

Che nella mente di Italiano non ci siano 11 titolari fissi e invariabili è ormai qualcosa di appurato e noto a tutti, il fatto che già alla prima giornata di campionato siamo davanti ad una modifica alla "formazione tipo" non è sicuramente un dato inusuale.

Scelta obbligata e non tecnica questa volta, Igor non sarà della partita a causa di un risentimento muscolare come annunciato dallo stesso mister in conferenza stampa: "Vi anticipo che Igor non sta bene e non sarà della partita, non vogliamo rischiarlo". Il suo posto verrà preso da Lucas Martinez Quarta, obbligato adesso a dimostrare tutto il suo valore.

Il centrale argentino è arrivato nella culla del rinascimento con grandi aspettative addosso viste le tante buone parole su di lui da parte media argentini, senza mai riuscito a dimostrare a pieno tutto il suo potenziale, tanto da perdere il posto da titolare la scorsa stagione visto anche il grande exploit del centrale brasiliano.

Chino, dopo alcune prestazioni in amichevole non proprio esaltanti contro Galatasaray e Real Betis conditi da 2 errori pesanti, è adesso chiamato a gran voce mostrare tutte le sue qualità e a cercare di mettere in difficoltà Italiano ogni settimana sulle scelte di formazione. Il numero 28 viola gode di piena fiducia da parte di tutto lo spogliatoio e si trova davanti adesso ad una grandissima occasione da non buttare, visto che ancora non si sa se Igor sarà già recuperato per l'incontro contro il Twente del 18 Agosto. Domani inizia la stagione della Fiorentina al Franchi alle 18.30 contro la Cremonese ed il difensore argentino sarà in coppia con Milenkovic, fresco di rinnovo, per cercare di fermare gli attacchi della squadra di mister Alvini.