FRI-FIO 2-2, Rivivi il match con il live di Firenzeviola

Fonte: Live di Pietro Bettarini

135'+3- FINISCE QUI IL MATCH: Il Friburgo recupera la Fiorentina nel finale e la partita finisce con il punteggio di 2-2

135'- OCCASIONE VIOLA NEL FINALE. Kouame schiaccia di testa sul secondo palo ma Huth para con il piede e concede il corner.

133'- Ci prova la Fiorentina con Kouame che con il destro calcia da fuori, il tiro finisce alto sopra la travera.

129'- PAREGGIA IL FRIBURGO: Su calcio d'angolo, il pallone viene toccato di testa da Schmidt, il tiro arriva sul secondo palo dove Philipp si inserisce con i tempi giusti e mette in porta.

128'- Muslija ci prova dalla distanza, il tiro però è debole e Martinelli stoppa il pallone addirittura con il petto.

121'- FRIBURGO ACCORCIA LE DISTANZE: Gregoritsch su calcio di rigore spiazza Martinelli e regala speranze per il finale di gara al Friburgo

120'- CALCIO DI RIGORE PER IL FRIBURGO: Ranieri entra in scivolata in area di rigore e sembra toccare prima il pallone, ma l'arbitro indica il dischetto

119'- Occasione Fiorentina con Fortini che sulla sinitra si appoggia centralmente per Bianco che calcia di destro, Huth blocca sicuro

114'- Terzo cooling break della sfida. Punteggio ancora in favore della Fiorentina per 0-2

107'- Occasione Friburgo: Gregoritsch di testa su calcio d'angolo colpisce di testa e sfiora il palo alla destra di Martinelli.

105'- Ancora Beltran: l'attaccante si gira in area di rigore e in sforbiciata calcia in porta, il tiro è debole e Huth para.

103'- Occasione viola con Beltran: l'argentino scatta sul filo del fuorigioco e si presenta a tu per tu con il portiere del Friburgo che tocca il pallone con la mano e vanifica l'azione d'attacco viola.

96'- Ci prova Muslija su punizione, il tiro sembra deviato e finisce alto ma l'arbitro non concede il corner.

95'- Calcio di punizione al limite dell'area per il Friburgo per un fallo commesso da Kayode.

90'- La Fiorentina batte il calcio d'inizio di questo terzo tempo. Per i viola fuori Pongracic per Beltran. Martinelli per Terracciano.

--- INTERVALLO ---

90'+3- Finiscono i secondi 45 minuti con il punteggio di 0-2 per la Fiorentina. Adesso intervallo e poi l'ultimo dei tre tempi da 45 minuti.

89'- Occasione per la Fiorentina: Kouame sulla sinistra entra in area di rigore e appoggia il pallone dietro per Parisi che calcia di prima intenzione. Muller però evita il gol del 0-3.

88'- Arriva il quinto giallo per la Fiorentina all'indirizzo di Bianco.

83'- Altro cambio per la Fiorentina: Entra Kayode ed esce Dodo. Kayode occuperà la posizione del brasiliano, mentre in difesa a destra c'è Comuzzo

79'- Il subentrato Muslija ci prova con un tiro da fuori, il pallone esce di poco alto sopra la traversa

77'- Altri cambi per i viola: Ranieri per Biraghi, Brekalo per Kean, Barak per Mandragora

71' RADDOPPIA LA FIORENTINA!- Mandragora non sbaglia dal dichetto, calcia forte alla destra del portiere. Muller intuisce ma non riesce ad arrivare sul pallone. 0-2 per la Fiorentina!

70'- CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA: Dodo arriva in area di rigore sulla destra e viene steso in area di rigore. L'arbitro indica il dischetto.

68'- Terracciano salva su Adamu: i viola si fanno trovare scoperti in contropiede con Adamu che si presenta a tu per tu con Terracciano. Il numero uno viola in uscita bassa impedisce all'attaccante di saltare l'estremo difensore in dribbling.

62'- Grossa occasione per il Friburgo: angolo dalla destra battuto da Grifo, Holer colpisce di testa e spedisce il pallone di poco a lato

60'- Arrivano i primi cambi della Fiorentina: Comuzzo per Quarta. Ikone per Colpani. Bianco per Amrabat. Kouame per Sottil.

54'- Adamu è l'uomo più pericoloso del Friburgo: ancora una volta stacca di testa dopo un cross dalla sinistra di Gunter, il tiro però finisce largo

45'- Riparte la gara con il primo pallone giocato dal Friburgo. La Fiorentina non ha effettuato nessun cambio e ripartirà con i soliti undici.

--- INTERVALLO ---

45'+3- Dopo tre minuti di recupero, l'arbitro fischia la fine del primo tempo. La Fiorentina va a riposo in vantaggio sul punteggio di 0-1.

42'- La punizione la calcia Grifo sul secondo palo, Terracciano non si muove e respinge facilmente il pallone.

40'- Fallo di Martinez Quarta al limite dell'area di rigore, anche per il difensore argentino arriva il cartellino giallo.

39'- Ammoniti per proteste verso il direttore di gara sia Mandragora che Dodo.

38'- Soffre ancora la Fiorentina: Doan crossa dalla destra e sul secondo palo arriva ancora Adamu che colpisce di testa. Terracciano salva ancora il risultato e devia in angolo.

34'- Adamu riceve un cross dalla destra e di testa schiaccia verso la porta, fortunatamente Pongracic arriva in tempo e allontana il pallone sulla linea di porta.

33'- Arriva il primo giallo del match all'indirizzo di Sofyan Amrabat.

30'- Ancora grossa occasione da gol per la Fiorentina: Dodo scappa via sulla destra e serve con un gran filtrante Sottil dall'altro lato in area di rigore, l'esterno viola calcia di prima intenzione e spedisce alto il pallone da ottima posizione.

26'- Le squadre approfittano del cooling break per bere e recuperare le energie.

24'- Ancora un errore in fase di costruzione: stavolta Terracciano sbaglia il rinvio e dopo vari rimpalli, Grifo tira a giro con il destro in area di rigore, il pallone esce di poco fuori.

20'- Grossa occasione da gol per il Friburgo: errore in fase di impostazione dei viola che regalano il pallone agli avversari al limite della propria area di rigore, Adamu calcia sul primo palo ma trova un attento Terracciano che in due tempi blocca il tiro.

17'- Viola vicinissimi al raddoppio. Grande azione della squadra di Palladino: Sottil scappa via sulla sinistra e serve Parisi che a sua volta trova Kean al limite dell'area di rigore, l'attaccante vede l'inserimento di Dodo sulla destra e lo serve dentro l'area di rigore. Il brasiliano calcia di prima intenzione ma Muller respinge in angolo.

15'- Provano a reagire i padroni di casa: sulla sinistra Doan mette un pallone pericoloso in area di rigore, Rohl non colpisce bene di prima intenzione e il pallone esce a lato della porta difesa da Terracciano.

9'- LA FIORENTINA PASSA IN VANTAGGIO CON MOISE KEAN!! Grande azione del centravanti viola con Colpani che fa partire il contropiede e serve Kean sul vertice destro dell'area di rigore. L'ex Juve punta l'avversario, sposta il pallone sul sinistro e tira sotto le gambe di Muller e il pallone finisce in rete.

3'- Lienhart se ne va sul fondo della fascia sinistra e mette un cross rasoterra in area di rigore. Mandragora in scivolata chiude in corner.

0'- Si parte. La Fiorentina in maglia bianca gioca il primo pallone del match. Friburgo con maglietta e pantaloncini rossi.

Ultimo test amichevole per la Fiorentina di Raffaele Palladino e l'avversario è di spessore: il Friburgo. La gara partirà alle 15:30 e si giocherà nello stadio del club tedesco, l'Europa Park Stadion. Queste le scelte di formazione delle due squadre:

FRIBURGO (4-3-3): Muller; Rosenfelder, Lienhart, Holer, Gunter; Osterhage, Rohl, Eggestein; Doan, Adamu, Grifo. A disposizione: Huth, Sauter, Schmidt, Weisshaupt, Muslija, Philipp, Hofler, Ginter, Makengo, Gregoritsch, Yilmaz, Ogbus, Manzambi, Sturm, Schopper.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodo, Mandragora, Amrabat, Parisi; Sottil, Colpani; Kean. A disposizione: Christensen, Martinelli, Harder, Baroncelli, Bianco, Beltran, Ikone, Brekalo, Caprini, Ranieri, Fortini, Infantino, Kouadio, Kayode, Comuzzo, Barak, Kouame. All.: Palladino.