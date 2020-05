FREITAS A FV, Veretout il colpo migliore. Biraghi...

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas, che ha rilasciato oggi una lunga intervista esclusiva a Firenzeviola.it, si è soffermato a parlare anche di quelli che a suo avviso sono stati i colpi migliori messi a segno durante il suo triennio di lavoro a Firenze. Ecco le sue parole: “Sarebbe facile dire Jordan Veretout: ha ricoperto benissimo per due anni il ruolo che era stato lasciato libero da Vecino e pur comprato per una cifra importante, ovvero 7 milioni, e ne è andato a Roma pagato quasi il triplo. Spendo volentieri anche alcune parole per Cristiano Biraghi: arrivato a Firenze dopo la retrocessione col Pescara, preso a 2 milioni euro, adesso gioca in Nazionale ed è all’Inter. Questo vuol dire che la qualità c’è. Ma anche altri giocatori stanno facendo bene: bisogna capire che un giocatore riesce ad esprimersi al meglio quando attorno a sé ha le condizioni più favorevoli. E a volta a Firenze non ci sono state. Però se in tre anni abbiamo battuto la Juve, vinto 7-1 con la Roma, tanti ragazzi sono approdati in Nazionale, alcuni giocatori hanno generato plusvalenze o sono stati confermati dalla nuova proprietà vuol dire che di fondo la qualità c’è sempre stata”.