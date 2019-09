Al 20’ della ripresa, con la Fiorentina Women’s sotto per 4-0 contro l’Arsenal, i circa 5.000 tifosi viola presenti in tribuna al Franchi hanno iniziato a intonare il classico coro: “Chi non salta è bianconero” sulle note di Bella ciao. Grande entusiasmo allo stadio in vista della supersfida di sabato pomeriggio, nonostante il pesante passivo delle ragazze di mister Cincotta.