FRANCHI, Nel pre-partita torna il Corteggio Storico

Ritorno al passato per la Fiorentina nel pre-partita del match contro la Sampdoria: come avvenuto per quasi tutto lo scorso campionato, questa sera prima del fischio d'inizio della sfida del Franchi è sfilato in campo il Corteo storico della Repubblica Fiorentina con i Bandierai degli Uffizi. Una pratica apprezzata (fino a un certo punto) nella scorsa stagione - anche se in quelle occasioni veniva scandito il Saluto alla voce - che torna ad essere messa in atto anche stasera, anche se non si sa se sarà una consuetudine.