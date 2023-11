FRANCHI, La nota diffusa da Palazzo Vecchio sul TAR

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Una delle notizie che ha attirato maggiormente l'attenzione dei lettori nella giornata odierna su FirenzeViola.it, è stata quella che riguarda il Tar del Lazio che ha respinto il ricorso del Comune di Firenze in merito ai 55 milioni tolti dal Governo per il restyling del Franchi. Arriva anche la nota diffusa da Palazzo Vecchio: "Questa mattina abbiamo appreso della sentenza del Tar Lazio con la quale è stato respinto il ricorso del Comune di Firenze contro il decreto di definanziamento deciso dal governo relativo ai 55 milioni di euro per la riqualificazione dello stadio Franchi. Pur rispettando il giudizio del Tribunale, l’amministrazione comunale manifesta stupore per la decisione anche alla luce delle motivazioni poste a fondamento e della condotta processuale dell’Avvocatura dello Stato. Il Comune pertanto annuncia immediato ricorso al Consiglio di Stato...".

