FRANCHI, La dedica di Italiano alla famiglia Barone e il discorso di Biraghi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Grande festa per la Fiorentina al termine della partita giocata e vinta 2-0 contro il Viktoria Plzen che ha garantito ai ragazzi di Italiano l'accesso alle semifinali di Conference League per la seconda volta consecutiva. Dopo il fischio finale dell'arbitro, il capitano Cristiano Biraghi ha riunito in cerchio tutta la squadra e ha fatto un breve discorso prima di esplodere in un grido di gioia con i compagni.

Anche Italiano non riusciva a trattenere l'entusiasmo e si è rivolto anche verso la tribuna facendo il segno del cuore all'indirizzo dei familiari di Joe Barone presenti al Franchi per seguire la partita.