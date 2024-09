FRANCHI, Intesa Comune-ACF: ecco le due soluzioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina sta esplorando diverse opzioni per coinvolgersi nella gestione del Franchi, con il presidente Commisso che ha espresso interesse a partecipare al progetto stadio, purché ci sia un controllo totale da parte del club. Come riporta La Repubblica, ci sono due strade possibili: una è un classico project financing, simile a quanto fatto da Empoli e Bologna, ma richiede un notevole investimento che sarebbe tra i 70 e 80 milioni mentre l'alternativa prevede un accordo sul canone concessorio, dove la Fiorentina anticiperebbe una parte dell’affitto per facilitare i lavori e garantire una concessione a lungo termine. Questa una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it.

