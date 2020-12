FR7 È TORNATO

Nella notte più importante, è tornato il leader di questa Fiorentina: Franck Ribery. Dopo le ottime prove con Sassuolo ed Hellas Verona, il francese si è definitamente riappropriato dell'amore dei tifosi viola con una prestazione da urlo all'Allianz Stadium. D'altronde si sa che i grandi campioni sono stimolati, non impauriti, dalle grandi sfide. Così Monsieur Franck si è preso la squadra sulle spalle e ha surclassato l'altro numero 7 in una sfida tra campioni gestendo nel ritmo e nel gioco la partita, indirizzata proprio da un suo assist al bacio per Dusan Vlahovic comunque abile a battere a rete l'1-0 che ha spianato la strada dell'impresa.

Non è un caso che con questo Ribery la Fiorentina sia tornata a volare: 5 punti in 3 partite che potevano facilmente portarne 0, di punti, se la squadra non avesse cambiato rotta. Invece Ribery e la Fiorentina l'hanno fatto, dando nuova speranza in un 2021 che sia migliore sotto il punto di vista dei risultati. Con la speranza anche che la dirigenza riesca a trovare qualcuno che possa far rifiatare ogni tanto il ragazzino di 37 anni che ha asfaltato la Juventus.