FOTO-VIDEO FV, Tifosi in coda per l'abbonamento

Sono stati aperti stamani alle ore 10 i botteghini di Via de' Sette Santi a Firenze, per il primo giorno di campagna abbonamenti per la stagione 2019/20 della Fiorentina. Come mostrano le foto e il video di FirenzeViola.it, poco meno di una cinquantina di persone (alcune sono già dentro gli uffici) si sono recate subito a rinnovare la propria tessera per far sentire la propria vicinanza alla squadra e alla società. In foto ritratto anche Massimo Silei, abbonato numero 1 di questa nuova campagna che, dopo anni senza fare l'abbonamento quest'anno è tornato a farlo per lui e per il figlio in Maratona. Segno dei tempi che cambiano. Ecco i contributi: