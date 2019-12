FOTO-VIDEO FV, Squadra rientrata a Firenze

La Fiorentina ha appena fatto rientro in città, dove già da domani ricomincerà con il programma di lavori, dopo la sconfitta di oggi a Torino, la quarta di fila in Serie A per la squadra gigliata. Ritorno dal capoluogo piemontese che si è svolto in treno, con arrivo qualche minuto fa. Volti piuttosto scuri, tra tutti, come testimoniato dal video e dalla foto realizzati da FirenzeViola.it.