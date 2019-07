FOTO-VIDEO FV, Pausa pranzo al CS. Poi...

In casa Fiorentina ora ci sarà una breve pausa per pranzare, anche se si prospetta una lunga giornata al Centro Sportivo 'Davide Astori', dato che i test medici di pre-stagione dei calciatori viola proseguiranno anche nel corso del pomeriggio. Come si può notare nelle foto e nel video di FirenzeViola.it, sia il ds Daniele Pradè che il collaboratore Andrea Mancini hanno lasciato la struttura. Presente con loro anche il responsabile scouting Gianluca Comotto, oltre ai due segretari viola.

