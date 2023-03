FOTO, Lorenzo Chiesa torna in campo nove mesi dopo

In occasione della partita di oggi, vinta per 2-1 dalla Primavera Viola sul campo dell'Hellas Verona, era presente in panchina il fratello di Federico Chiesa. Lorenzo ha collezionato oggi la sua prima presenza stagionale dopo il grave infortunio al legamento crociato subito nel finale della passata stagione. Qui sotto la foto postata da Lorenzo Chiesa su Instagram che celebra il suo ritorno in campo nove mesi dopo.